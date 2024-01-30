الحجرف اطلع الأسبوع الماضي على وضع الشبكة المائية ومعدلات التخزين

دارين العلي



يستمر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. سالم الحجرف بعقد اجتماعاته مع قياديي القطاعات في الوزارة، كل على حدة، بهدف الاطلاع بشكل موسع على سير العمل في كل قطاع وسبل التطوير.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» إنه من المقرر ان يلتقي الوزير الحجرف اليوم مسؤولي قطاع محطات القوى الكهربائية للاطلاع على مشاريع القطاع ومعدلات الانتاج والاستهلاك المتوقعة وجدول اعمال صيانة وحدات الكهرباء ومقطرات المياه.



ولفتت إلى أن الحجرف التقى نهاية الأسبوع الماضي مسؤولي قطاع تشغيل وصيانة المياه وتم إطلاعه على وضع الشبكة المائية ومعدلات التخزين وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال الصيانات والمشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلا والمشاريع التي سيتم طرحها قريبا.



وأوضحت المصادر أنه «بلقاء مسؤولي قطاع محطات القوى المقرر عقد اجتماعه اليوم يكون الوزير الحجرف التقى بجميع مسؤولي قطاعات الوزارة ووقف على خطط ومشاريع القطاعات كافة وتصوراتها والعقبات التي تواجهها».



وأشارت إلى حرص الوزير الحجرف على تنفيذ المشاريع الإنتاجية المخطط طرحها وفق مواعيدها الزمنية سواء التي ستقوم الوزارة بطرحها أو التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة لضمان تلبي الوزارة لاحتياجات الدولة من كهرباء وماء.