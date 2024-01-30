استضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ندوة فنية لمكتب ارتباط الإيسا للدول العربية بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان «الابتكار والإبداع لتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي» بهدف دراسة مناهج الابتكار لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، ودور مديريها بالابتكار، ونطاق هذا الابتكار ودوافعه وكيف بإمكانه تغيير الأدوات والمناهج لخلق القيمة العليا للمستخدمين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريق عرض بعض التجارب في الدول العربية من قبل الدول المشاركة. وافتتحت الندوة بـ3 كلمات ألقاها كل من المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، والأمين العام لإيسا مرسيلو أبي رامية كيتانو، ورئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان د. محمد كركي، ثم شرعت الدول المشاركة في عرض تجاربها وخبراتها بدءا من التجربة الكويتية فالتجربة السعودية ثم تأتي التجربة الفلسطينية في ختام اليوم الاول من الندوة.



أما بقية التجارب العربية فإنها تستكمل إنجاح هذه الندوة وإثراءها في اليوم الآخر منها، فتأتي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان مشاركة تخص التجربة اللبنانية حول مجالات الابتكار والإبداع المعتمدة من قبل الصندوق، تعقبها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين التي طرحت تفاصيل مبادرتها (طموح) وخطة عملها وأهم ما نتج عنها، ثم التجربة العمانية متمثلة بصندوق الحماية الاجتماعية، وختاما عرض التجربة الإماراتية كل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للتقاعد.



وفي الختام، تقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للكويت بجزيل الشكر والثناء لجميع الدول المشاركة ووفودها التي تضفي طابعا مميزا للندوة.