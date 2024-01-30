مع استمرار تحسن أداء السوق.. توقعات بزيادة أعداد الشركات المنضمة إلى المؤشرات

مليار دولار تدفقات أجنبية استقبلتها البورصة العام الماضي من المؤشرات العالمية



شريف حمدي



تترقب بورصة الكويت تدفقات أجنبية كبيرة نتيجة المراجعات السنوية للأوزان التي ستنفذها 3 مؤشرات عالمية خلال 2024، إذ كشفت قائمة مراجعة المؤشرات العالمية مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي راسل (FTSE) وستاندرد آند بورز (S&P) لبورصة الكويت تنفيذ 12 مراجعة خلال العام الحالي وبواقع 4 مراجعات لكل مؤشر على حدة، حيث يبدأ تنفيذ هذه المراجعات في 29 فبراير وتنتهي في 22 ديسمبر المقبلين.



وتظهر قائمة المراجعة السنوية أن مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) سينفذ مراجعة للأسهم الكويتية خلال أشهر فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر، فيما سينفذ مؤشر فوتسي راسل مراجعة خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، فيما سيقوم مؤشر «ستاندرد آند بورز» بتنفيذ المراجعة في أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، حيث تتم هذه المراجعات بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية حسب أداء هذه الأسهم، وخلال جلسات التنفيذ تتم عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.



وكانت «الأنباء» قد نشرت تقريرا مفصلا عن حجم التدفقات الأجنبية التي استقبلتها البورصة الكويتية العام الماضي والتي تجاوزت مليار دولار بواقع 561 مليون دولار من مراجعات MSCI و432 مليون دولار من مراجعات FTSE فضلا عن S&P.



وساهمت تلك التدفقات الأجنبية في تحسين سيولة البورصة وزيادة جاذبية سوق رأس المال وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين وتشجيع مشاركة المستثمرين، ولتؤكد البورصة استمرارها في تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية.



وتشير التوقعات إلى زيادة أعداد الشركات الكويتية المنضمة لمكونات هذه المؤشرات في ظل الطفرة التي تشهدها بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، حيث استهلت بورصة الكويت عام 2024 بنشاط إيجابي لافت على مستوى جميع المؤشرات والمتغيرات وخاصة القيمة السوقية التي تلامس مكاسبها 3 مليارات دينار من خلال التوسع في عمليات شراء الكثير من الأسهم سواء المدرجة بالسوق الأول أو المدرجة بالسوق الرئيسي.



كما قفزت المؤشرات بشكل لافت من بداية 2024، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول 7.2%، وهي النسبة ذاتها لمؤشر السوق الرئيسي وكذلك المؤشر العام للسوق، وهو ما تجلى من خلال الزيادة الملحوظة على مستوى السيولة المتدفقة يوميا للسوق والتي شهدت ارتفاعا ليصل المعدل اليومي إلى 66 مليون دينار منذ بداية 2024 مقارنة بـ 43 مليون دينار في عام 2023.



ويتم استقبال التدفقات الأجنبية خلال جلسات التنفيذ المبينة بالجدول، حيث تتم عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية كبيرة في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.



وانضمت بورصة الكويت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2020 بعد خطوة الانضمام لمؤشر «فوتسي راسل» خلال سبتمبر من عام 2018، ثم تبعتها الترقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز» قبل نهاية 2018، وهذه الترقيات جاءت بعد جهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة على مدار سنوات.



وتتمتع بورصة الكويت منذ انضمامها الى المؤشرات العالمية بالعديد من المزايا، أبرزها تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، وزيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.



من جهة أخرى، تباين أداء سوق الأسهم امس من خلال تراجع أداء مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بتراجعه 34.9 نقطة ليصل إلى 8014 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% بإضافة 3.3 نقاط ليصل إلى 5968 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بتراجعه 24.3 نقطة ليصل إلى 7307 نقاط.