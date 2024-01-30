

في خطوة تؤكد التزامها بتسليم المشاريع التطويرية الكبرى وفق الجدول الزمني المحدد، بدأت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى كبرى الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمرحلة الأولى من إجراءات تسليم الوحدات السكنية في «أبراج حصة» ضمن مشروع ضاحيـــة حصـــة لمستحقيهــا.



ويأتي ذلك بعد إنجاز مرحلة البنية التحتية لشبكات خدمات المياه والصرف الصحي والانتهاء من إيصال التيار الكهربائي الدائم إلى محطة الكهرباء الرئيسة لضاحية حصة المبارك بشكل تام. وعليه، تعمل شركة العقارات المتحدة على إنهاء الإجراءات اللازمة لإيصال التيار إلى مشروع «أبراج حصة» والتي من المتوقع إتمامها خلال شهر يناير 2024.



وتتمثل المرحلة الأولى في استقبال جميع ملاك الوحدات السكنية في «أبراج حصة» في المشروع لمعاينة وتقييم وحداتهم والحصول على الموافقات من قبلهم قبل البدء بعملية التسليم النهائية. وذلك حرصا من شركة العقارات المتحدة على تقديم فرصة السكن في مشروع متكامل ينسجم مع أرقى أساليب الحياة العصرية للعملاء.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الأملاك، م.عبدالله السلطان: «شهدت الوحدات السكنية في أبراج حصة طفرة في الطلب، مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها: الموقع الاستراتيجي للمشروع، والبيئة الجاذبة للعيش المتكامل الذي يجمع بين السكن والعمل والتسوق والترفيه، علما أنه تم تطوير هذه الوحدات بهدف الارتقاء بتجربة المجتمع السكني وسط أجواء تعج بالحركة والحياة وتحيط بها متاجر حصرية ومطاعم ومرافق عصرية متكاملة لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية تحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة».



وأضاف: «مع اقتراب موعد تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لملاكها، أود أن أؤكد أن شراكتنا مع عملائنا مستمرة إلى ما بعد مرحلة البيع، وذلك عبر سلسلة من الخدمات التي سنوفرها للسكان لصالح تعزيز معايير الجودة والتميز في مشاريعنا ومنح عملائنا القيمة المضافة، والمتمثلة بخدمات النظافة والحراسة والصيانة والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى».



واختتم السلطان حديثه، قائلا: «تنفرد أبراج حصة بسلسلة من وسائل ومرافق الراحة المؤتمتة التي تقدم أرقى تجربة للعيش المتصل المتكامل، وهو الأمر الذي يتوجها كأذكى أبنية سكنية تعتمد تقنية إنترنت الأشياء في الكويت. بل نحن على ثقة بأن أبراج حصة سترسخ معايير جديدة على مستوى مشاريع التطوير العقاري في الدولة».



ومن قلب ضاحية حصة المبارك النابض بالحياة، يطل مشروع «أبراج حصة» مباشرة على الخليج العربي بالقرب من مدينة الكويت. تتكون «أبراج حصة» من برجين متطابقين هما الأطول في الكويت، ويتألف كل من البرجين من 40 طابقا ويضم البرجان شقق سيمبلكس ودوبلكس من 3 غرف نوم، ما سيجعلها تجربة سكنية فريدة تجمع بين الفخامة والرفاهية وتحيطها أنشطة تجارية متنوعة، شاملة المتاجر ومحلات التجزئة وكذلك المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الشقق الفندقية والعيادات الطبية والمكاتب التجارية.



وستوفر «أبراج حصة» أيضا مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات الخاصة، بما في ذلك مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل خاص للسكان فقط ومنطقة مخصصة لليوغا وحمام سباحة. كما تشمل المرافق قاعة متعددة الاستخدامات ولاونج وغرفة معيشة في الطابق الأرضي. أما لمحبي الأنشطة الخارجية، فتتوافر حديقة تراس ومنطقة مخصصة للشواء.



كما تتوافر منطقة لعب داخلية وخارجية وحمام سباحة للأطفال. ومبنى لمواقف السيارات متعدد الطوابق للسكان وضيوفهم، لتضيف بذلك تجربة سكنية معاصرة تجمع بين الحداثة والخصوصية، وسيتم تزويد المشروع بأحدث أجهزة الأمن مع طاقم أمني لحراسة المجمع السكني، وموظف استقبال على مدار الساعة لتقديم المساعدة وتسلم وتسليم الطرود البريدية بالنيابة عن السكان.



جدير بالذكر أنه سيتم البدء بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية للملاك بشكل متسلسل خلال شهر مارس 2024 بعد استكمال الموافقات اللازمة لتشغيل المنشأة من الجهات الحكومية المختصة.