

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر كراع رئيسي للمعرض والمقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي عقد بالفترة بين 28 و30 يناير الجاري، حيث شهد جناح الخطوط الجوية الكويتية مشاركة ناجحة في المعرض من خلال إبراز دوره كناقل وطني متميز في المنطقة وتسليط الضوء على تاريخه المليء بالإنجازات والحقبات المشهودة منذ عام 1954، إضافة إلى زيارة القنصل العام والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سعود المطيري، والوفد المرافق له.



وفي هذا الشأن، قال مدير أعلى بلد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فيصل الظفيري: «يسر الخطوط الجوية الكويتية المشاركة في أحد أهم المعارض الدولية الضخمة المقامة في المنطقة والذي يختص بقطاع السياحة والسفر، وهو معرض جدة الدولي والذي يجمع تحت قبته عددا كبيرا من شركات السياحة العالمية وشركات الطيران المعروفة، حيث تأتي المشاركة اليوم ضمن حرص الخطوط الجوية الكويتية على ضرورة التواجد في هذا المعرض للتعرف عن كثب على أحدث ما توصل إليه عالم السياحة والسفر والضيافة من تكنولوجيا متقدمة وتقنيات سواء من نظام ترفيهي أو خدمات مريحة إضافة إلى الاطلاع على آخر المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بعالم الطيران».



وأضاف: «إن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية أتاحت لها الفرصة لعرض خدماتها وما وصلت إليه من تطوير في أسطولها وخصوصا خدمات الركاب الجديدة التي تسعى الكويتية جاهدة إلى تطويرها وتحسينها بشكل مستمر بما يتناسب مع تطلعات عملائها الكرام، وبما يتواكب مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي من معايير عالمية تلبي احتياجاتهم».



وتقدم الظفيري بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على معرض جدة الدولي ولجهودهم الحثيثة وتعاونهم الملموس في إنجاح هذا المعرض والخروج به بالشكل الذي يتناسب مع الشركات المشاركة، متمنيا لهم كامل التوفيق والسداد في المعارض المقبلة.