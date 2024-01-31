

أعلن نادي إشبيلية، صاحب المركز الـ 16 في الدوري الإسباني أمس، رحيل لاعب وسطه الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش (35 عاما) إلى صفوف الشباب السعودي.



وقال النادي الأندلسي، الذي يعاني الأمرين في الليغا هذا الموسم، على حسابه الرسمي على الانترنت، «لقد اتفقنا على صفقة مع نادي الشباب السعودي، من أجل انتقال إيفان راكيتيتش الذي سينهي فترته الثانية معنا».



وأضاف «عاد راكيتيتش في صيف 2020 بعد مغادرة نادي برشلونة، النادي الذي بعناه إليه في يوليو 2014 بعد التعاقد مع الكرواتي في يناير 2011»، وتابع «راكيتيتش، نائب قائد الفريق حتى الآن، هو اللاعب الذي خاض ثاني أكبر عدد من المباريات الرسمية في التشكيلة الحالية بعد خيسوس نافاس، اذ لعب 323 مباراة، سجل 51 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة».



وأردف النادي في بيانه قائلا «يود إشبيلية أن يشكر إيفان راكيتيتش، أحد أهم اللاعبين في تاريخه، على كل جهوده وتفانيه على مر السنين، ونتمنى له النجاح الأكبر في المستقبل»، واوضح ان راكيتيتش خاض مع اشبيلية 238 مباراة في الدوري الإسباني (36 هدفا)، و26 مباراة في مسابقة كأس الملك (7 أهداف)، و25 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و32 مباراة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) (4 أهداف) ومباراتين في كأس السوبر الأوروبية.



ويعتبر راكيتيتش الأجنبي الوحيد الذي شارك في أكبر عدد من المباريات مع النادي الاندلسي والوحيد الذي تجاوز حاجز 300 مباراة.



وتوج راكيتيتش بلقبين من الألقاب السبعة لإشبيلية في الدوري الأوروبي، الأول في عام 2014 في تورينو حيث رفع بنفسه الكأس في ملعب يوفنتوس عندما كان قائدا للفريق، والثاني في 31 مايو 2023 في بودابست.



وبلغ راكيتيتش المباراة النهائية لمونديال 2018 مع منتخب بلاده قبل ان يعتزل اللعب دوليا في 21 سبتمبر 2020 بعد 106 مباريات دولية (15 هدفا).