ولي العهد السعودي قلَّد صاحب السمو الأمير قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً لسموه



قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك في قصر العرقة بالعاصمة السعودية الرياض.



ورحب خادم الحرمين الشريفين بأخيه صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، والوفد المرافق لسموه.



هذا، وقد تم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط المتميزة واستعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.



حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الــــوزراء رئيس بعثــــة الشرف.



هذا، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لسموه، وذلك في قصر اليمامة.