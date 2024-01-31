حنان عبدالمعبود



ثمّن رئيس اللجنة التنسيقية لمدينة الدسمة الصحية، نائب رئيس لجنة أهالي الدسمة التطوعية م.أحمد الردعان ما قام به أعضاء اللجان وما بذلوه من جهد للوصول الى اعتماد الدسمة مدينة صحية، لافتا الى أن التعاون والتكاتف في العمل حقق تنفيذ المعايير المطلوبة، حيث تقريبا تم تنفيذ 90% من المعايير خلال عام واحد.



وقال الردعان، في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاحتفال الذي أقامته لجنة أهالي الدسمة التطوعية لتكريم أعضاء مدينة الدسمة الصحية الذين حققوا اعتمادها كمدينة صحية مع فريق مكتب المدن الصحية لما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الإنجاز: لقد بدأنا لجنتنا في بداية أزمة كورونا وكانت تطوعية من الأهالي بالتعاون مع محافظة العاصمة، حيث تابعنا المنطقة ورصدنا كل الاحتياجات، ومحاربة الظواهر السلبية مثل سكن العزاب بالمناطق السكنية، والقوارض المنتشرة، وكذلك السيارات المهملة والطراريد بالكثير من الشوارع، وكافحنا كل هذه الظواهر وتوسعت الفكرة لجعل المنطقة مدينة صحية آمنة بالتعاون مع مكتب المدن الصحية وانضممنا لهم نهاية عام 2022، لافتا إلى دوره المقدر في تذليل كل التحديات لاعتماد منطقة الدسمة مدينة صحية.



وأشار الى أنه من خلال التعاون كان هناك 80 معيارا لتنفيذها، ولهذا تم عمل لجنة تنسيقية وعمل الجميع بروح الفريق الواحد من مهندسين وأطباء ومحامين وغيرهم، حيث حققنا تقريبا 90% من المعايير خلال عام واحد.



وأضاف ان ما تم الحصول عليه ما هو الا بداية، حيث العمل مستمر، فخلال 3 سنوات ستكون هناك إعادة تقييم وزيارات دورية من مكتب المدن الصحية لتطبيق معايير جديدة وكذلك الحفاظ على المستوى الذي وصلنا اليه.



من جانبها، ثمنت رئيسة مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى لـ «الأنباء» ما قامت به لجنة أهالي الدسمة التطوعية لتكريم مكتب المدن الصحية، بمناسبة الحصول على التقرير شبه النهائي من منظمة الصحة العالمية لاعتماد مدينة الدسمة مدينة صحية عالمية، لافتة إلى أن هذا الأمر ما كانت يتحقق لولا الجهود الكبيرة لأهالي واللجنة التنسيقية لمدينة الدسمة الصحية التي عملت على مدى فترة تعتبر مقارنة بأعمار المدن الصحية التي عملت للحصول على الاعتماد تعتبر نسبيا قصيرة.



وأكدت اليحيى أن المدن الصحية المعتمدة في الكويت بلغت 7 مدن صحية، بالإضافة الى اعتماد جامعة الكويت كمدينة جامعية صحية، كما نفخر بأنه تم تسجيل أول محافظة من محافظات الكويت على شبكة المدن الصحية الإقليمية وهي محافظة حولي، وجار العمل على إعدادها لاستيفاء المعايير. وأشارت الى أن عدد المدن المسجلة في الكويت حتى الآن بلغت 18 مدينة مع الطموح لتسجيل المزيد، كما تقدمت 8 للعمل على استيفاء المعايير تمهيدا للحصول على الاعتماد، مشيرة إلى أن هناك رغبة لعدد كبير من المدن في السير ضمن منظومة المدن الصحية مما يعكس نجاح تطبيق المبادرة بالكويت وحاجة المجتمعات لمثل هذه المبادرة.



من جانبها، أوضحت المنسق العام ورئيس مكتب مدينة الدسمة الصحية الصيدلانية هدى القلاف أن هناك خطة استراتيجية تتضمن 8 أهداف وهي أهداف تشغيلية، مؤكدة السعي الحثيث للعمل على تحقيقها، لافتة إلى أنه بعد سنوات وعند إعادة التقييم للاعتماد سيتم النظر لهذه الأهداف ومدى تحقيقها، حيث إن هذه الأهداف تتضمن برنامجا والذي يحتوي بدوره على أنشطة ومشاريع سيتم تحقيقها خلال الفترة المقبلة.