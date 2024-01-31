

تعرضت معظم الأراضي السورية لأجواء شتوية عاصفة تخللتها الثلوج والامطار والرياح ما أدى الى وقوع اضرار مادية وانقطاع الكهرباء، لاسيما في مخيمات النازحين شمال شرق البلاد، وشهدت مدن وبلدات في أرياف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس أمس تساقطا كثيفا للثلوج وصلت سماكته في بعض المناطق إلى أكثر من 20 سم.

وقال الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، العامل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمال غرب البلاد، إن عشرات الخيام تعرضت لأضرار جزئية في مخيمات صندف والعبود والعيدو وحور النهر في منطقة مارع، وفي طرقات مخيمات دابق والصوامع والواش في منطقة اخترين شمالي حلب، إثر الهطولات المطرية الغزيرة، وتجمعت مياه السيول في المخيمات، وتسربت إلى الخيام.



وتراكمت الثلوج على العديد من المرتفعات وقطعت الكثير من الطرقات الجبلية.



وتداولت صفحات إخبارية محلية، صورا أظهرت توزيع الخبز في قرى جبلية في ريف اللاذقية بالجرافات (التركسات) بسبب تراكم الثلوج.



وقالت المصادر إن الصور التقطت في ريف مدينة الحفة، وبينت سير التركسات على الطرقات الرئيسية حاملة الخبز لتوزيعها على الأهالي، وذلك بعد استحالة وصول سيارات التوزيع إلى تلك المناطق لكثافة الثلوج. وقامت الآليات الثقيلة في البلديات المعنية بفتح الطرق وازالة الثلوج والانهيارات الجبلية التي سدت بعضها.