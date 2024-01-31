

عبدالعزيز الفضلي



من منطلق التعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وتشجيعا للأنشطة المدرسية، تقام مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»، والتي تنظمها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة التربية، بمشاركة مدارس الكويت بجميع المناطق التعليمية، بحيث تقوم المدرسة الراغبة بالمشاركة بتعبئة النموذج المخصص في إدارة الأنشطة التربوية التابعة للمنطقة التعليمية.



وسيكون موعد التقديم للمسابقة من يوم الأحد 4 فبراير، حتى الخميس 8 فبراير ‏في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالرابية، وسيقوم الفريق المختص بالهيئة بتقييم المسابقة من الأحد 11 فبراير وحتى الاثنين 4 مارس المقبل، أما النتيجة النهائية، فسيتم الإعلان عنها الخميس 7 مارس على مسرح الهيئة بتكريم 3 مدارس فائزة من كل منطقة تعليمية.