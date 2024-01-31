بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات بما يخدم دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي



عقدت بقصر اليمامة جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الجانب السعودي.



هذا، وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات الاخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الاصعدة بما يخدم مصالحهما الموحدة، والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات لتوسعة أطر العمل بما يخدم دعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية ابرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.



هذا، وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة.



حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، حفظه الله ورعاه.



وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مأدبة غداء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



بعدها غادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.



وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما كان في وداع سموه، رعاه الله، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.



هذا، وعاد بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة.



وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من: سمو الشيخ ناصر المحمد، والشيخ دعيج الخليفة، والشيخ سالم العبدالعزيز، وسمو الشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد صباح السالم، والشيخ د.علي سالم العلي، والشيخ مبارك الدعيج، والشيخ فهد جابر الأحمد، والشيخ حمد جابر العلي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.