الأمير بعث ببرقية شكر إلى ولي العهد السعودي: التشاور وتبادل الرأي حول كل ما من شأنه الارتقاء بالتعاون المثمر بين البلدين



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.. هذا نصها:



يطيب لنا ونحن نغادر أرض الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بعد زيارة دولة أن نعرب لكم عن صادق آيات الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة رسخا ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية ووشائج قربى تمتد جذورها إلى عقود طويلة.



وفي هذا الصدد، نود في أول زيارة خارجية لنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد تسلمنا مقاليد الحكم أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها بلدكم الشقيق ودوره المحوري الهام على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين حرصنا على توطيد العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.



كما أود أن أعبر لكم أخي العزيز عن عميق شكري وبالغ امتناني بمنحي «قلادة الملك عبدالعزيز»، مؤكدا بهذه المناسبة اعتزازي الكبير بهذه البادرة الأخوية الكريمة من لدنكم والتي كان لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا.



وختاما.. أدعو الله العلي القدير في علاه أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادتكم الحكيمة التقدم والرفعة والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا نصها:



يسرنا والوفد المرافق أن نعبر لسموكم عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لمسناه من حفاوة أخوية وحسن استقبال عكسا عمق العلاقات الثنائية المتينة المتميزة ووشائج الأخوة والقربى التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، معربين عن سعادتنا بهذه الزيارة لبلدكم الشقيق وبلقائنا الأخوي مع سموكم وبالتشاور وتبادل الرأي حول كل ما من شأنه الارتقاء بالتعاون المثمر بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات الإقليمية والدولية إلى آفاق أرحب وبما يعزز أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.



كما يطيب لنا أن نعبر لسموكم عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان بتقليدنا «قلادة الملك عبدالعزيز» الممنوحة لنا من لدن أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظه الله ورعاه، مؤكدا بهذا الصدد اعتزازي الكبير بهذه اللفتة الأخوية الكريمة السامية التي كان لها بالغ الأثر الطيب في النفس.



وختاما، فإنني أسأل الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظه الله ورعاه.