يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فيشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 31 الجاري بحضور كبار المسؤولين بالدولة. إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في الكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه جلالته من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من السير رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وباربودا الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم شعب أنتيغوا وباربودا الصديقة عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.