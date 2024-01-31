ثامر السليم



وافق مجلس جامعة الكويت على استثناء أعضاء الهيئة الأكاديمية ممن خفف عنهم العبء التدريسي بمهام إدارية داخل الجامعة من ضوابط إعداد الجدول الدراسي الأول والثاني للعام الجامي 2024/2023 فقط نظرا لحاجة الجدول الدراسي، ولم يشمل هذا الاستثناء نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات مع رفع الموضوع إلى مجلس الجامعات الحكومية للاعتماد.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه جامعة الكويت من نقص كبير في عدد أساتذة الجامعة وترفض تعيين او انتداب أعضاء هيئة تدريس من خارجها مع كثرة عدد الطلبة في الشعب الدراسية بالإضافة الى قلة عدد الشعب مما يتسبب في تأخر العديد من الطلاب والطالبات.



ولفتت مصادر في الجامعة الى ان مادة إعداد الجدول الدراسي والخاص بالعبء التدريسي الإضافي نصت على أنه «لا يجوز تكليف من خفف عنهم العبء التدريسي أو الذين أعفوا من التدريس لقيامهم بمهام إدارية داخل الجامعة بأعباء تدريسية إضافية»، لافتة الى انه تمت الموافقة على تعديل المادة هو «استثناء أعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بمهام إدارية (مناصب قيادية) داخل الجامعة وليس بالأصالة والسماح لهم بتدريس أعباء إضافية بالفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الجامعي 2024/2023 فقط وذلك نظرا لحاجة الجدول الدراسي.



واشارت الى ان الموافقة تمت بناء على ان معظم القياديين بالجامعة يشغلون مناصبهم بالتكليف ولا يتقاضون بدل تمثيل، لافتة الى ان كثيرا من أعضاء الهيئة الأكاديمية يعزفون عن قبول المناصب القيادية بالتكليف بسبب رغبتهم في العبء التدريسي الإضافي، كما الاستثناء لأعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بالمناصب القيادية وليس المعينين بالأصالة.