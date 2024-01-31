ثامر السليم



أصدر وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، قرارا وزاريا بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قوائم مؤسسات التعليم العالي في كندا الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وأشار القرار، إلى أنه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، ويجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



ودعا القرار إلى ضرورة مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، ويجب ان تكون الدرجات العلمية استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في الكويت.