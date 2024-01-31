

بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.محمد بوعركي، مع سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي ابن عيسى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالأمن السيبراني وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين.



جاء ذلك في بيان للمركز عقب استقبال بوعركي للسفير ابن عيسى، حيث سلمه دعوة للمشاركة في النسخة الخامسة من «الندوة الدولية حول الأمن السيبراني» التي ستنظمها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في المغرب بمدينة الرباط يومي 7 و8 فبراير المقبل.



وذكر البيان أن بوعركي استقبل في وقت لاحق كذلك سفير هنغاريا لدى الكويت أندراش صابو، وجرى استعراض العلاقات الثنائية في مجال الأمن السيبراني وسبل تنمية التعاون المشترك، كما تم التباحث لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين على اثر الزيارة المرتقبة لوزير خارجية هنغاريا للبلاد في مارس المقبل، والتي من شأنها أن تخدم مصالح البلدين في إطار الأمن السيبراني.