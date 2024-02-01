

يفتقد برشلونة حامل اللقب خدمات مهاجمه الدولي البرتغالي جواو فيليكس، وذلك بسبب التواء في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني، وسيغيب البرتغالي عن مباريات عدة مقبلة، وحتى أن مشاركته في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 21 فبراير غير مضمونة.



وتشكل إصابة فيليكس ضربة إضافية لفريق المدرب تشافي هرنانديز الذي يعاني أصلا من غيابات عدة، أبرزها الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن وغافي وأليخاندرو بالدي والبرازيلي رافينيا.



وبسبب الضغط الذي يعاني منه منذ فترة بسبب نتائج الفريق الذي يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري بفارق 11 نقطة عن جاره جيرونا المتصدر، أعلن تشافي أنه سيغادر نهاية الموسم.