دارين العلي



قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الوزير د.سالم الحجرف اجتمع بداية الاسبوع الجاري مع قياديي قطاع محطات الإنتاج الكهربائية وتقطير المياه للاطلاع على سير العمل في هذا القطاع الاستراتيجي للوزارة. وذكرت المصادر أن الحجرف استفسر عن المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا وعن المشاريع المقبلة التي يفترض أن تضيف لشبكة الكهربائية انتاجا إضافيا لكي تلائم حجم الطلب خلال السنوات المقبلة. ولفتت إلى انه تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل للوزير بشأن القدرة الإنتاجية للكهرباء والماء والتوقعات الخاصة بمعدلات الاستهلاك لموسم الصيف المقبل، موضحة ان مسؤولي القطاع عرضوا على الوزير نسب أعمال الصيانة الخاصة بوحدات انتاج الكهرباء ومقطرات انتاج المياه والجهود التي يتم بذلها لكي يتم انجاز أعمال الصيانة وفق برامجها الزمنية استعدادا لموسم الصيف المقبل. وبينت المصادر أن قياديي القطاع اجمعوا على أنه التأخير الحاصل في بعض المشاريع، سواء بما يخص الصيانة أو المحطات الجديدة، يعود للتأخير بطرحها في الجهاز المركزي المناقصات ما يترتب عليه مشاكل قد تعود سلبا على الشبكة الكهربائية، حيث حث الحجرف القياديين على العمل بأقصى الجهود لتطوير عمل القطاع، مثنيا على الجهود المبذولة التي تسهم في ايصال التيار للمستهلكين. وذكرت المصادر ان الوزير يعتزم زيارة محطة الصبية للقوى الكهربائية السبت المقبل للوقوف على سير العمل في المحطة والاستماع إلى العاملين في المحطات وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها الوزير ميدانيا، حيث سبق أن قام بزيارة محطات الدوحة الغربية والدوحة الشرقية والزور الجنوبية والشعيبة.