عاطف رمضان



وقعت وزارة الأشغال العامة مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت لإمداد مناطق عمليات الشركة بالمياه المعالجة رباعيا من محطة ضخ (كبد - وفرة) في منطقة كبد.



وقال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي في تصريح صحافي إن هذه المذكرة ستعزز من سبل التعاون مع الجهات الأخرى بما يخدم الدولة في شتى النواحي ويدفع باتجاه تعزيز سبل التنمية المستدامة.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة نفط الكويت عيسى المراغي في تصريح مماثل عن شكره لوزارة الأشغال لتعاونها وتنظيمها هذا الاجتماع الذي يعد تكملة لاجتماعات سابقة هدفت الى تعزيز الشراكة لرفع التنمية الاقتصادية والبشرية.



وذكر المراغي أن «الأشغال» و«نفط الكويت» أخذتا على عاتقيهما هذا المشروع الذي سيساعد الشركة على التشغيل واستدامة المشاريع التي تصب في مصلحة الدولة، مؤكدا أن التعاون مستمر بما يخدم تطلعات الجانبين وينعكس إيجابيا على تنفيذ المشاريع المستقبلة والتنموية في البلاد.