

يعقوب العوضي



تتجه اليوم بعثة فريقي الكرة الطائرة بناديي الكويت والقادسية إلى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية والتي تقام خلال الفترة من 2 حتى 11 فبراير الجاري، وكان «العميد» قد اختتم أمس معسكره الخارجي في تركيا والذي امتد أسبوعين خاض خلاله 4 مباريات تحضيرية.

أما «الملكي» فقد اختتم معسكره الخارجي في دبي أمس كما لعب أيضا 4 مباريات ودية مع كل من دبي والوصل والجزيرة وبني ياس.



وكانت قرعة البطولة قد أوقعت القادسية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الريان القطري والابتسام السعودي والسيب العماني وبني ياس الإماراتي، فيما حل «الكويت» وصيف النسخة الأولى ضمن المجموعة الثانية، مع أندية خيبل المهرة اليمني والعربي القطري وصحار العماني وشباب الحسين الأردني والأهلي البحريني.

إلى ذلك، فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على التضامن 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري العام، ورفع البرتقالي رصيده إلى 34 نقطة متصدرا الترتيب العام مؤقتا، حيث تتبقى مباريات مؤجلة للقادسية والكويت بسبب مشاركتهما في بطولة غرب آسيا، فيما ظل رصيد التضامن على 15 نقطة بالمركز الثامن.

وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن نفس الجولة، حيث يلتقي العربي برصيد 31 نقطة مع اليرموك بـ16 نقطة في الـ5.15 مساء على نفس الصالة. ويبحث الأخضر عن 3 نقاط تضعه في الصدارة مع البرتقالي، فيما يتطلع اليرموك إلى فوز يبقيه وسط الترتيب العام ويبعده عن فرق ذيل القائمة.