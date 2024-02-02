ذكر التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن «كامكو إنفست» أن أسواق الأسهم الخليجية كانت قد شهدت انطلاقة إيجابية في العام الجديد مع تسجيل معظم الأسواق لمكاسب خلال الشهر، إلا أن التراجعات التي سجلتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر محت كافة المكاسب تقريبا منذ بداية الشهر، إذ وصل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 13 شهرا بتاريخ 28 يناير 2024، إلا أن التراجعات المتتالية خلال جلسات التداول الثلاث الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في محو كل المكاسب التي تحققت منذ بداية الشهر تقريبا، ليغلق على انخفاض بنسبة 0.9%.



وتأثر الأداء الشهري بالانخفاض الحاد الذي سجلته البورصة القطرية، هذا إلى جانب الانخفاضات الشهرية لبورصتي أبوظبي والسعودية. وتم تعويض تلك الانخفاضات جزئيا من خلال المكاسب التي حققتها الأسواق الأربعة المتبقية في دول مجلس التعاون الخليجي.



وكانت البورصة الكويتية هي أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال شهر يناير 2024 بمكاسب بلغت نسبتها 6.6%، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو شهري منذ نحو خمسة أعوام، وكانت المكاسب التي سجلتها بورصة الكويت واسعة النطاق وانعكست على جميع قطاعات السوق. وجاءت البحرين ودبي في المرتبة التالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.9% و2.7%، على التوالي. وجاءت المكاسب في دبي على الرغم من أن المؤشر شهد مكاسب بنسبة 21.7% في العام 2023. في المقابل، شهدت بورصة قطر أعلى معدل تراجع خلال الشهر بنسبة 6.8%، بعد أن تراجعت كل قطاعات البورصة تقريبا. كما سجلت أبوظبي والسعودية انخفاضات هامشية خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، كان الانكماش في مؤشرات السعودية وأبوظبي مدفوعا بتزايد العوامل الجيوسياسية الإقليمية، بالإضافة إلى إعلان أرامكو عن الحد الأقصى لإنتاج النفط.



أما بالنسبة للأداء القطاعي في البورصات الخليجية فقد شهد اتجاهات متباينة، في ظل تساوي عدد الرابحين والمتراجعين خلال الشهر. وكان قطاع إنتاج الأغذية هو الأفضل أداء بمكاسب بلغت نسبتها 7.0%، تبعه كل من قطاعي الأدوية والنقل بتسجيلهما مكاسب بما يقرب من نسبة 4%. وشهدت البنوك انخفاضا حادا خلال الأيام الثلاثة الماضية وأغلقت بمكاسب قدرها 0.7%.



من جهة أخرى، سجل قطاع الطاقة أعلى معدل تراجع خلال الشهر بفقده نسبة 6% من قيمته، يليه عدد من القطاعات الكبيرة الأخرى مثل المواد الأساسية والعقارات بانخفاض بلغت نسبته 5.7% و3.5%، على التوالي.



«بورصة الكويت».. مكاسب واسعة النطاق



شهدت بورصة الكويت مكاسب واسعة النطاق خلال شهر يناير 2024 في ظل تسجيل جميع قطاعات السوق لمكاسب شهرية، وتجاوز مؤشر السوق الأول مستوى 8 آلاف نقطة بعد مواصلة تسجيله مكاسب خلال النصف الثاني من الشهر وبلغ ذروته عند 8.083 نقطة، إلا أن تراجع المؤشر على مدار الجلسات اللاحقة دفع بالمؤشر للتراجع بنهاية الشهر، لينهي تداولاته مغلقا عند 7.959 نقطة. وجاءت الأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم في صدارة الأسهم الرابحة، إذ شهد مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب شهرية بمعدل أعلى نسبيا مقارنة بالأسهم الكبيرة. وانعكس ذلك على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 6.5%، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 7.9% و7.2%، على التوالي. وتمثل التأثير الصافي في تسجيل مؤشر السوق العام لنمو بنسبة 6.6%، وصولا إلى أعلى معدلاته الشهرية خلال خمسة أعوام.



أما على صعيد القطاعات الرابحة، فتصدره مؤشر التكنولوجيا بمكاسب قدرها 248.4% مدفوعا بزيادة بنفس النسبة في سعر سهم الشركة الوحيدة في القطاع، شركة الأنظمة الآلية. وجاء مؤشر الخدمات المالية بعد ذلك بمكاسب قدرها 12.1%، يليه مؤشرا الصناعة والطاقة بمكاسب 8.5% و7.8%، على التوالي. كما سجلت القطاعات ذات الثقل الكبير الكبير كالاتصالات والبنوك مكاسب جيدة بنسبة 7.7% و6.6%، على التوالي. من ناحية أخرى، سجل مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض خلال الشهر بنسبة 1.7%، يليه مؤشر السلع الكمالية بانخفاض قدره 1.3%. وحظيت المكاسب في قطاع الخدمات المالية بدعم من المكاسب ثنائية الرقم في 17 سهما، في حين كان أداء قطاع الاتصالات مدعوما بمكاسب بنسبة 24.8% في أسهم أوريدو الكويت تليها مكاسب بنسبة 4.8% و3.7% في أسهم شركتي اس تي سي وزين، على التوالي. وفي القطاع المصرفي، سجلت تسعة من أصل عشرة بنوك كويتية مكاسب جيدة خلال الشهر.



أما على صعيد الأداء الشهري للأسهم، فجاء سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي في الصدارة بنمو بلغت نسبته 298.3%، تبعه كل من سهمي شركة الأنظمة الآلية وشركة الديرة القابضة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 248.4% و72.2%، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فجاء سهم طيران الجزيرة في الصدارة بانخفاضه بنسبة 18.0%، تبعه كل من سهمي شركة النخيل للإنتاج الزراعي وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، بخسائر شهرية بنسبة 15.4% و12.3%، على التوالي.



السعودية



تراجع أداء مؤشر السوق السعودية تداول خلال شهر يناير 2024، بعد أن أدت التراجعات التي سجلتها البورصة في النصف الثاني من الشهر إلى محو المكاسب التي سجلتها البورصة خلال النصف الأول منه. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 11.796.6 نقطة، مما أدى إلى تسجيل خسارة شهرية بنسبة 1.4%. وتأثر أداء المؤشر بالقضايا الجيوسياسية الإقليمية وأسعار النفط منذ بداية العام. وظل الأداء القطاعي مختلطا خلال الشهر، وكان منقسما بالتساوي تقريبا بين الرابحين والخاسرين. كما شهد الشهر إدراج وبدء تداول سهم مجموعة إم بي سي ضمن قطاع الإعلام والترفيه بالسوق الرئيسية للبورصة السعودية.



وجاء مؤشر قطاع الإعلام والترفيه في الصدارة بتسجيله أكبر مكاسب شهرية بنسبة 16.5% بعد ارتفاع سعر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والشركة العربية للتعهدات الفنية، تبعه مؤشر قطاع النقل بتسجيله مكاسب شهرية بنسبة 7.8%، ثم مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بتسجيله لنمو بنسبة 7.0%. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع النقل بصفة رئيسية إلى النمو ثنائي الرقم بنسبة 17.4% الذي سجله سهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وبدعم إضافي من نمو سهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية وشركة لومي للتأجير، بنسبة 15.5% و11.6%، على التوالي، في حين انخفض سعر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي بنسبة 2.8%. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية في الصدارة بتراجعه بنسبة 8.2%، تبعه كل من مؤشري قطاع الطاقة والمواد الأساسية بانخفاضهما بنسبة 7.2% و6.0%، على التوالي. وسجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك انخفاضا هامشيا خلال الشهر بنسبة 0.1%.



الإمارات



استهل مؤشر فوتسي أبوظبي تداولات العام الجديد بتراجع هامشي بنسبة 0.7% بنهاية شهر يناير 2024، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 9.508.32 نقطة. وكان الانخفاض الشهري واسع النطاق، إذ تراجعت ثمانية من أصل عشرة قطاعات خلال الشهر. وسجل مؤشر قطاع المرافق العامة أكبر انخفاض شهري على مستوى المؤشرات القطاعية خلال شهر يناير 2024 متراجعا بنسبة 10.0%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 12.488.0 نقطة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، المكون الوحيد لقطاع المرافق العامة، بنسبة 10.0%، تبعه مؤشر قطاع السلع الكمالية بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 9.1%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 7.126.7 نقطة، حيث تراجع أداء 4 من أصل 5 شركات مكونة لمؤشر القطاع خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في المركز الثالث كأكبر الخاسرين بانخفاضه بنسبة 7.0%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 3.459.9 نقطة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع سعر سهم شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 14.91% بنهاية يناير 2024. أما على صعيد الرابحين، فجاء كل من مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.5% و0.9%، على التوالي.



إلى ذلك، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أعلى معدل نمو شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2024، إذ ارتفع المؤشر للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل مكاسب شهرية بنسبة 2.7% خلال شهر يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 4.169.1 نقطة. ومال أداء قطاعات السوق هذا الشهر نحو الرابحين، حيث سجلت خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية، بينما تراجع أداء القطاعات الثلاثة المتبقية. وساهم في تعزيز أداء السوق بصفة عامة المكاسب التي سجلها كل من مؤشر القطاع المالي (+6.0%) والقطاع الصناعي (+2.8%)، وهما من أكبر ثلاثة قطاعات من حيث الثقل الوزني. وشهدت 5 من أصل 8 شركات مدرجة ضمن القطاع الصناعي مكاسب خلال شهر يناير 2024، أبرزها ارتفاع أسهم شركة سالك بنسبة 10.9%. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الرابحة لهذا الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 8.9%. من جهة أخرى، سجل مؤشر المواد الأساسية أعلى معدل تراجع شهري على مستوى المؤشرات القطاعية خلال شهر يناير 2024، بفقده نسبة 6.3% من قيمته لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 105.4 نقاط. تبعه مؤشر قطاع العقارات بانخفاضه بنسبة 3.9%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 7.324.1 نقطة.



قطر



بعد الإعلان عن تسجيل بورصة قطر لمكاسب على مدار الشهرين الماضيين، سجلت البورصة أعلى معدل تراجع على أساس شهري في يناير 2024. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 10.89.2 نقطة، بتراجع بلغت نسبته 6.8% بعد أن شهد تراجعات بوتيرة متتالية، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر. كما تراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم بنسبة 6.5%، ما يشير إلى ضعف أداء السوق بصفة عامة. كما تشير تلك التراجعات إلى جني المستثمرين للأرباح بعد تحقيق مكاسب بنسبة 14% تقريبا خلال الشهرين السابقين.



وعلى صعيد الأداء القطاعي، مال الأداء نحو المتراجعين بعد أن سجلت 6 من أصل 7 مؤشرات قطاعية خسائر شهرية في يناير 2024. وكان قطاع التأمين في صدارة القطاعات المتراجعة بفقده نسبة 9.0% من قيمته لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 2.395.4 نقطة. تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة بتراجعهما بنسبة 8.0% و6.4%، على التوالي. وانخفضت معظم مكونات مؤشر قطاع التأمين خلال الشهر، حيث سجلت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة قطر للتأمين تراجعا بمعدل ثنائي الرقم. أما على صعيد قطاع البنوك، سجلت أسهم 7 من أصل 8 بنوك انخفاضات خلال الشهر.



البحرين



سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ثاني أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2024 بارتفاعه بنسبة 4.9%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 2.067.17 نقطة. ويعتبر هذا هو الشهر الثالث على التوالي من النمو، وأعلى مكاسب يسجلها المؤشر منذ 22 شهرا. وعلى صعيد الأداء القطاعي، رجحت كفة القطاعات المتراجعة بعد أن سجلت أربعة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية خسائر بنهاية شهر يناير 2024، إلا ان النمو القوي الذي شهده مؤشر قطاع المواد الأساسية (+20.5%)، ثاني أكبر مؤشر على مستوى السوق من حيث الثقل الوزني، ساهم في تعزيز أداء المؤشر العام خلال الشهر. وسجل سهم شركة ألمنيوم البحرين، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن مؤشر قطاع المواد الأساسية، نموا بمعدل مماثل بنسبة 20.5% خلال الشهر. كما ارتفع مؤشر القطاع المالي، أكبر المؤشرات القطاعية من حيث الثقل الوزني على مستوى البورصة، بنسبة 0.9% خلال الشهر. من جهة أخرى، شهد مؤشر قطاع العقارات تراجعا بنسبة 2.5%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 2.938.1 نقطة. وكان انخفاض سعر سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.9%، أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض مؤشر قطاع العقارات خلال الشهر.



عمان



سجل مؤشر سوق مسقط 30 مكاسب بنسبة 1.1% خلال شهر يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.561.85 نقطة بعد تراجعه في ديسمبر 2023. ووصل مؤشر سوق مسقط 30 إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر عند 4.641.93 نقطة في 15 يناير 2024، في حين وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته الشهرية في 1 يناير 2024 عند 4.514.07 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجل مؤشر واحد فقط من أصل مؤشرات القطاعات الثلاثة في البورصة ارتفاعا خلال شهر يناير 2024. واقتصر تسجيل نمو على مؤشر قطاع الخدمات، محققا مكاسب هامشية بنسبة 0.3% في يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 1.569.7 نقطة بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم بعض الشركات المدرجة ضمن القطاع مثل شركة ظفار لتوليد الكهرباء (+10.8%) والشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية (+20.7%). وبالمقارنة، سجل المؤشر المالي تراجعا شهريا بنسبة 1.0% في يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 5.418.5 نقطة، في حين تراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.3% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 7.369.9 نقطة.