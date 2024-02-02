

في إطار حرص بنك وياي والتزامه بدعم ومساندة صياغة المشهد المالي في الكويت ليكون أكثر ديناميكية، أعلن البنك رعايته لفعالية «GUST Showcase Event» التي تدعم الشركات الناشئة وتعزز من فرص العمل.



ويعتبر هذا الحدث الذي يأتي بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) ركيزة أساسية في تمكين المشاريع الابتكارية لطلاب الجامعة مما يعكس التفاني الذي يظهره بنك وياي في تنمية رواد الأعمال الشباب وصقل المواهب الكويتية الناشئة.



ومع استمرار بنك وياي في تعزيز روح ريادة الأعمال، يعتبر هذا التعاون مع GUST أكثر من مجرد رعاية، حيث إنه رؤية واستثمار في شباب الكويت، لتجهيزهم للقيادة والابتكار على الصعيدين المحلي والإقليمي.



ويشكل هذا الحدث الذي أصبح واقعا بفضل دعم بنك وياي، منصة للرياديين الناشئين لتحويل الأفكار الجديدة إلى شركات ناشئة قابلة للتحقق، حيث قدمت آمال الدويسان، نائب رئيس بنك وياي رؤى حول رحلتها المؤثرة في نظام ريادة الأعمال المصرفية الرقمية في الكويت، مسلطة الضوء على التحديات التي واجهتها والاستراتيجيات المستخدمة للتغلب عليه.



وقالت الدويسان: يلتزم بنك وياي بتمكين رواد الأعمال الطموحين، وتعد رعاية «GUST Showcase Event» إحدى الأدوات التي تساهم في هذا الغرض.



وأضافت: يسرني أن أكون جزءا من الحدث كعضو في اللجنة ومشاركة الرؤى والأفكار حول نظام الأعمال الريادية الرقمية في الكويت، وتسليط الضوء على التحديات التي نواجهها والاستراتيجيات التي نعتمدها، وذلك لتعزيز دعم الابتكار والنمو في المجتمع.



كما يظهر بنك وياي التركيز على شباب الكويت وتحفيزهم من خلال تشجيع بيئة الابتكار ودعم تطوير الأفكار الرائدة، بهدف تنمية قدراتهم وتمهيد طريق النجاح في مختلف المجالات المهنية المتنوعة.