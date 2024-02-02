

يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية مع الابتسام السعودي في الـ 11 صباح غد في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة المقامة في مدينة صحار في عمان وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي الكويت مع العربي القطري في الـ 3 مساء ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وكان القادسية قد اختتم مشواره التحضيري في دبي وخاض 4 مباريات ودية، وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الريان القطري، والابتسام السعودي، والسيب العماني، وبني ياس الإماراتي.



أما الكويت فأنهى معسكره التدريبي أيضا بخوض 4 مباريات ودية في القاهرة، ووقع في المجموعة الثانية إلى جانب كل من خيبل المهرة اليمني، والعربي القطري، وصحار العماني المستضيف، وشباب الحسين الأردني، والأهلي البحريني. من جانب آخر، عاد مساء أمس وفد منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة مواليد 2005 من معسكره الخارجي الذي اقيم مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة في اطار برنامجه الاعدادي للمشاركة في دورة الالعاب الخليجية الاولى للشباب المقرر اقامتها في دبي من 16 ابريل حتى 2 مايو المقبلين.



إلى ذلك، حقق فريق طائرة السيدات بنادي سلوى الصباح، لقب البطولة الودية التي اختتمت اول من أمس، برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الشيخة نعيمة الأحمد.



وجاء احراز اللقب بفوز فريق سلوى الصباح على أكاد عنكاوا العراقي (بطل الدوري في العراق) في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة اشواط للا شيء 25-20 و25-16 و25-15، وجاء بالمركز الثالث فريق بيبلوس اللبناني.