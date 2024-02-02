أكد أليك بالدوين الذي يحاكم بتهمة القتل غير العمد، براءته أمام القضاء الأميركي بعد مرور أكثر من عامين على حادثة إطلاق نار أودى بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم «راست» عام 2021.



وكان يفترض أن يمثل بالدوين (65 عاما) أمام المحكمة أمس ضمن جلسة استماع أولية، لكن فريق الدفاع عنه تنازل عن حقه في المثول وأرسل وثيقة تشير إلى أنه يؤكد براءته.



ودأب الممثل البالغ 65 عاما الذي يواجه عقوبة بالسجن لـ 18 شهرا في حال إدانته، على تأكيد براءته منذ بداية القضية. وأشار مرارا إلى أن أفرادا في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ. وشهد تصوير فيلم الويسترن «راست» داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما أطلق بالدوين النار من سلاح يفترض أنه يحوي رصاصا غير قاتل، غير أن ذخيرة حية أطلقت من السلاح تسببت في مقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.



وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وصدرت على إثرها دعوات كثيرة لمنع استخدام الأسلحة النارية في مواقع التصوير.