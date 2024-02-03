عاد منتخب كوريا الجنوبية في وقته المفضل وقلب الطاولة على أستراليا بالفوز بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات ربع نهائي كأس آسيا بعد الوصول لشوطين إضافيين.

تقدمت أستراليا بهدف كريج جودوين، وسجل هوانج هي تشان هدف التعادل القاتل بالدقيقة 97، وخطف سون هيونج مين الانتصار للشمشون في الشوط الإضافي الأول.

خلال 90 دقيقة سدد لاعبو أستراليا 13 تسديدة على مرمى كوريا الجنوبية سجلوا فقط هدفا وحيدا وأهدروا العديد من الأهداف التي كانت كفيلة بإقصاء كوريا الجنوبية.

الشمشون في الشوط الأول غاب تماما دون أي تسديدة وفي الثاني تحصلوا على ركلة جزاء في الوقت المفضل في النسخة الحالية من كأس آسيا أعادتهم للحياة مجددا من التسديدة الثالثة. وفي الأشواط الإضافية قلب الشمشون كل شيء لصالحه فسددوا 9 مرات في مقابل 0 من المحاولات الهجومية لأستراليا التي ودعت بركلة حرة متقنة نفذها القائد سون هيونج مين.

بدأت كوريا الجنوبية البطولة بفوز سهل على البحرين، وضد الأردن في الجولة الثانية تعادلوا بهدف عكسي في الدقيقة 90+1.

وضد ماليزيا سجلوا هدفا من ركلة جزاء عن طريق سون هيونج مين في 90+4 لكنهم تعادلوا بهدف متأخر في 90+15 لكن النتيجة كانت كافية للتأهل.

وأمام السعودية عادت كوريا من بعيد بهدف في 90+10 وانتصرت بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي التعادل من علامة الجزاء بركلة هوانج هي تشان في 90+4 كان كافيا للعودة من جديد.

وستكرر مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في البطولة وتلك المرة في نصف النهائي بعد التعادل 2-2 في المجموعات.

ضغط منتخب أستراليا مبكرا بحثا عن الهدف الأول وتألق حارس كوريا في التصدي لفرصة في الدقيقة 19.

وسجلت كوريا الجنوبية الهدف الأول في اللقاء بطريقة رائعة بعد سلسلة تمريرات لكن ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 32.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل كريج جودوين الهدف الأول بتسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية من الجهة اليمنى.

في الشوط الثاني أهدر لاعبو أستراليا كل فرص قتل المباراة وحسم بطاقة التأهل مبكرا.

وفي الدقيقة 53 تصدى حارس كوريا لرأسية بويلي ثم متابعته مرة أخرى، وسدد ديوك للمرة الثالثة لكن كرته علت العارضة.

وأهدر ديوك فرصة أخرى في الدقيقة 73 برأسية سهلة في يد الحارس، ثم أهدر بويلي رأسية أخرى بغرابة في مواجهة المرمى مرت بجوار القائم بعد 10 دقائق من الفرصة الأولى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصّل سون هيونج مين على ركلة جزاء بعد مجهود فردي وقتال على كرة داخل منطقة الجزاء.

وانبرى هوانج هي تشان لركلة الجزاء وسدد في الشباك بكل قوة متفوقا على ماتيو ريان في 90+6، وانتقل الفريقان للوقت الإضافي.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الإضافي الأول، سجل سون من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة هدف كوريا الجنوبية الثاني، وقلب النتيجة. وبعدها انهار منتخب أستراليا وزاد الأمر بعد طرد أونيل عقب تدخل قوي على هوانج في منتصف الملعب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول.

الانهيار استمر لأستراليا وودعوا كأس آسيا على يد كوريا الجنوبية في النهاية، لأن من أهدر لم يتحمل عودة الشمشمون.