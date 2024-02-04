سجلت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في ديسمبر الماضي، ومن المرجح أن ترتفع في الأشهر المقبلة مع استمرار تراكم الطلبيات غير المكتملة.



وقال مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة الأميركية، إن طلبيات المصانع ارتفعت 0.2% بعد انتعاشها بنحو 2.6% في نوفمبر 2023، حيث تأتي الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فيما ارتفعت الطلبيات 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2023.



ويواجه قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد، قيودا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وبالرغم من ذلك فإن التوقعات مبشرة.



وأبقى مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير مؤخرا. وقال محافظ البنك جيروم باول إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة.



واقترب مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات من منطقة التعافي في يناير الماضي، وارتفعت طلبيات الطائرات المدنية 0.4% في ديسمبر بعدما قفزت 84.1% في نوفمبر، في حين زادت طلبيات المركبات وقطع الغيار والشاحنات 0.9%. وارتفعت أيضا الطلبيات على المعادن الأساسية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية.



ولم تتغير شحنات السلع المصنعة، فيما صعدت مخزونات السلع المصنعة 0.1%، في حين زادت الطلبيات غير المكتملة 1.3% بعد ارتفاعها بالمعدل ذاته في نوفمبر.



وذكرت الحكومة أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تعتبر مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.2% بدلا من 0.3 % كما كان متوقعا الشهر الماضي.



ولم تتغير شحنات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية بخلاف ما ورد سابقا عن ارتفاعها 0.1%. وصعد إنفاق الشركات على المعدات بشكل طفيف في الربع الرابع.