علي إبراهيم



أظهرت بيانات مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية المقبلة 2024-2025، أن إنفاق الكويت على دعم المواد التموينية والانشائية تقلص في مشروع ميزانية العام المالي المقبل بنحو 13% بما قيمته 59.3 مليون دينار ليصل إلى 400 مليون دينار، مقابل 459.3 مليون دينار خلال العام المالي الجاري 2023-2024، وتظهر بيانات وزارة المالية أن هذا التخفيض جاء وفقا لمعدلات الصرف الفعلي. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في نهاية 2023 قضت من خلاله بإلغاء نحو 42 صنفا من المواد التموينية غير المدعومة بناء على دراسة شاملة للجنة المشتركة بين عدة جهات منها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لعدم التزام بعض الشركات بالتخفيض عن سعر السوق، كما نصت القرارات المنظمة التي توجب التخفيض بنسبة 25%، علاوة على أن بعض الأصناف لا يوجد عليها طلب في أفرع التموين.



وكانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة قد كشفت عن أن إجمالي إنفاق الحكومة على دعم المواد التموينية والإنشائية والحليب ومغذيات الأطفال خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2023 بلغ 348 مليون دينار، وذلك بارتفاع بلغ 49 مليون دينار مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2022.



وفي سياق آخر وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، أظهرت البيانات تركز 80% من إجمالي النفقات الرأسمالية في 4 جهات حكومية بقيمة تصل إلى 1.48 مليار دينار من القيمة الإجمالية للإنفاق خلال العام كاملا والبالغة 1.85 مليار دينار، بينما تستحوذ وزارتي الأشغال والكهرباء على 61% من الإنفاق الرأسمالي خلال العام بـ 1.13 مليار دينار.



وتفصيلياً، تصدرت وزارة الأشغال قائمة الجهات الحكومية الأكثر استحواذا على النفقات الرأسمالية في العام المالي المقبل 2024-2025 بعدما استحوذت على نحو 30.5% من الإنفاق بواقع 566.13 مليون دينار، وبقياس التغير على أساس سنوي فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية في الوزارة بنسبة 2.8% بما قيمته 15.2 مليون دينار قياسا إلى نفقات رأسمالية تبلغ 550.9 مليون دينار.



وجاء ثانيا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التي استحوذت على 30.4% بما قيمته 565.35 مليون دينار من النفقات الرأسمالية في 2024-2025، وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد ارتفعت تلك النفقات بنسبة 25% بما قيمته 112.5 مليون دينار قياسا إلى 452.84 مليون دينار في 2023-2024.



واستحوذت وزارة الدفاع على 243.9 مليون دينار من النفقات الرأسمالية خلال 2024-2025 مقابل نحو 227.4 مليون دينار عن 2023-2024، واستحوذت وزارة الصحة على 114 مليون دينار في 2024-2025 مقارنة مع 190 مليون دينار في 2023-2024.



وبلغ الانفاق الرأسمالي للإدارة العامة للطيران المدني في 2024-2025 نحو 49.16 مليون دينار، مقابل 62.55 مليون دينار في 2023-2024.



وفي مشروع ميزانية 2024-2025 استحوذ ديوان المحاسبة على 1.4 مليون دينار من الانفاق الرأسمالي، ومجلس الوزراء على 2.8 مليون دينار، وإدارة الفتوى والتشريع بـ 275 ألف دينار، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بـ 285 ألف دينار، وديوان الخدمة المدنية 424 ألف دينار، ووزارة الخارجية 19.33 ألف دينار.



وسجلت وزارة المالية (الإدارة العامة) نحو6.17 ملايين دينار إنفاقا رأسماليا، والادارة العامة للجمارك 2.25 مليون دينار، ووزارة التجارة والصناعة 1.97 مليون دينار، ووزارة العدل 3.796 ملايين دينار، ووزارة الداخلية 44 مليون دينار، والحرس الوطني 78.6 مليون دينار.



وحازت وزارة التربية 25 مليون دينار من الانفاق الرأسمالي، ووزارة التعليم العالي 308 آلاف دينار، ووزارة الشؤون 4.49 ملايين دينار، ووزارة الاعلام 6 ملايين دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 8.7 ملايين دينار، والأمانة العامة للأوقاف 235 ألف دينار، ووزارة المواصلات 9.6 ملايين دينار، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2.9 مليون دينار، ووزارة النفط 189 ألف دينار.



وبلغت حصة الإدارة المركزية للاحصاء من النفقات الرأسمالية نحو 236 ألف دينار، وجهاز المراقبين الماليين 162 ألف دينار، ووحدة التحريات المالية 103 آلاف دينار، وجهاز حماية المنافسة 54 ألف دينار، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 2 مليون دينار، والمركز الوطني للامن السيبراني 1.14 مليون دينار.