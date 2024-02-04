

يعقوب العوضي



فاز القادسية على الابتسام السعودي بنتيجة ثلاثة أشواط للاشيء (25-22 و25-20 و25-19) في اللقاء الذي دار بينهما مساء أمس ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الثانية للأندية لكرة الطائرة في سلطنة عُمان.



ومن المقرر أن يلتقي «الأصفر» مع السيب العماني في الثالثة عصر اليوم بالجولة الثانية، كما يلعب اليوم أيضا وضمن المجموعة الثانية نادي الكويت مع شباب الحسين الأردني في الـ 1:00 مساء. في السياق ذاته، أصدر الاتحاد جدول بطولة كأس الاتحاد، والتي تنطلق مطلع مارس المقبل وتختتم 21 من الشهر ذاته، إذ يقص شريط البطولة اليرموك مع الصليبخات.



كما أصدر الاتحاد جدول المباريات المؤجلة من الدوري العام لفرق الكويت والقادسية المشاركين في غرب آسيا حاليا وكاظمة الذي سيشارك في العربية، حيث ستقام المباريات المؤجلة الفترة من 16 الجاري حتى 10 مارس المقبل. وينطلق المربع الذهبي لدوري الطائرة والذي تخوضه الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع بعد انتهاء الدوري العام الفترة من 24 مارس حتى 5 أبريل المقبلين، على أن يقام المربع الفضي للفرق من الخامس إلى الثامن بالفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل.



من جانب آخر، فاز العربي على اليرموك بنتيجة 3-2 ضمن الدوري العام للكرة الطائرة.