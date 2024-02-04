دارين العلي



قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. سالم الحجرف قد اصدر قرارا أمس بإنهاء خدمات 12 مستشارا في مكتب الوزير.



وقام الحجرف صباح أمس بزيارة تفقدية إلى محطة الصبية برفقة الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م. هيثم العلي للاطلاع على سير العمل فيها وجاهزيتها للموسم المقبل.



واطلع من المسؤولين والعاملين في المحطة على نسب الانجاز في عمليات الصيانة حيث بدأ جولته باجتماع مع مدير ومراقبي المحطة اطلع من خلالها على الإجراءات المتبعة في استعداد محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لصيف 2024.



وقدم مدير محطة الصبية بالتكليف م. طلال الشمري شرحا تفصيليا عن آلية عمل نظام التحكم الكهربائي في المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية 7100 ميغاواط وتمثل 35% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد، كما تبلغ السعة الإنتاجية للمياه 100 مليون غالون امبراطوري يوميا.



وأوضح في كلمة له أن الكوادر الوطنية مصدر فخر واعتزاز للوزارة، وقطاع محطات القوى الكهربائية عصب الوزارة الذي من خلاله يتم تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء. وشدد على أهمية تطوير العنصر البشري الوطني وتأهيله علميا وعمليا لتمكينه من مواجهة أي تحديات قد تواجه تأمين مصادر الطاقة الكهربائية والمياه.



وفي سياق متصل، اختتم الوزير الحجرف اجتماعاته مع قطاعات الوزارة بحضور وكيل الوزارة بالتكليف م. مها العسعوسي التي عقدت مع قطاعات الوزارة والتقى خلال الاسبوع الماضي عدة قطاعات وهي قطاع مشاريع المياه وقطاع تشغيل وصيانة المياه وقطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات وقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية وقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة.



وقد اطلع على آلية عمل القطاعات والمشاريع الحالية والمستقبلية والمعوقات التي تواجههم. وأكد الوزير الحجرف دعمه الكامل للقطاعات وتذليل أي عقبات قد تؤدي الى تأخر تنفيذ الأعمال.



كما شدد على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية من أبناء الوزارة من خلال التدريب ونقل الخبرات لهم ليكونوا قادة المستقبل.