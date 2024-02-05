

بقلم: ناصر العنزي



قلنا لكم حارس المرمى الذي لا يصد ركلة من ركلات الترجيح الخمس لا تعتمد عليه، فمادا تقولون عن الذي يتصدى لـ 3 ركلات دفعة واحدة، والحارس القطري مشعل برشم لم يقبل على نفسه بأن يقف على خط المرمى تكملة عدد ويرمي بنفسه مرة يمينا ومرة يسارا والكرات الترجيحية تدخل مرماه بكل سهولة، إنما وقف ينظر في عيون مسددي الكرات الأوزبكيين ويتحداهم وينقض بكل جسارة على 3 ركلات بثقة كبيرة، وكانت الركلة الحاسمة هي التي تقدم إليها كابتن أوزبكستان ماشاريبوف وحاول خداعه بعدما أرسل الكرة مستقيمة في منتصف المرمى غير أن برشم وقف في مكانه وأعاد الكرة إليه، قبل أن يتقدم بيدرو ويسدد ركلة الفوز للعنابي القطري ويأخذ به إلى مربع الكبار للقاء المنتخب الإيراني بعد غد في مواجهة ثقيلة وثقيلة جدا على مدرب «العنابي» ماركيز لوبيز وعناصره قبل خطوة واحدة من بلوغ المباراة النهائية.



٭ لم تكن ركلات الترجيح بين قطر وأوزبكستان مجرد لاعب يتقدم و«يشوت» الكرة إنما كانت مباراة أخرى بأحداث درامية وبحضور أكثر من 50 ألف متفرج في ملعب البيت يهتفون لمنتخب بلادهم، ولم تكن البداية مشجعة للعنابي، حيث سجل أول ركلة المتألق أكرم عفيف ثم أهدر المعز علي الركلة الثانية وما كان عليه أن يسدد لأنه كان غائبا ذهنيا طوال المباراة ثم أخفق مهدي علي في الثالثة وفي الرابعة سجل سلطان البريك واختتم بيدرو الركلات بتسديدة رائعة وكان قبلها مشعل برشم تصدى لـ 3 ركلات، مبروك للمنتخب القطري تسجيل إنجاز جديد بعدما حافظ على سجله خاليا من الخسارة في «12» مباراة متتالية في كأس أمم آسيا في نسختي «2019 و2023» وبات مؤهلا للمحافظة على لقبه الذي حققه في الإمارات في البطولة السابقة «راح الكثير وبقي القليل».



٭ الإيرانيون هزموا اليابانيين وأزاحوا عن كاهل المنتخبات الأخرى عبئا ثقيلا حملوه على ظهورهم منذ انطلاقة البطولة، لدرجة أن المدرب الألماني يورغن كلينسمان ونجومه الكوريين فضلوا التعادل مع ماليزيا المتواضعة 3-3 على أن يواجهوا اليابان في ثمن النهائي وأصبحوا على مرمى حجر لبلوغ المباراة النهائية، والمنتخب الإيراني يلعب «مكشوف الراس» وتفاصيل خطته واضحة للجميع ويعتمد مدربه أمير قلعة نويي على سرعة ومهارة لاعبيه في الوصول إلى مرمى الخصم ولا يلجأ إلى «حشر» لاعبيه مدافعا إنما طريقته مفتوحة «إقناع وإمتاع»، وإيران بطل قديم لكأس آسيا وحقق اللقب في نسخ متتالية «1968 و1972 و1976» بقيادة مدربهم الشهير حشمت مهاجراني.