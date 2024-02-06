قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بجولة تفقدية في صالة القبول والتسجيل في المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية، رافقه كل من القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية د.ماجد مجيد والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عزيز للاطلاع على سير العملية التعليمية وعملية التسجيل في بداية الفصل الدراسي الثاني الجديد، وتذليل كل الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي جامعة الكويت، مطمئنا أن عملية التسجيل مستمرة وأن هناك ازديادا كبيرا على طلبات الشعب الدراسية، وأن جامعة الكويت مستعدة لتلبية الاحتياجات الطلابية فيما يتعلق بالشعب الدراسية في وقت كاف.



في هذا الصدد، أكد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عزيز أن عمادة القبول والتسجيل تستقبل الطلبة في صالة القبول والتسجيل وفقا للمواعيد المرسلة لهم وذلك لتنظيم عملية الدخول، علما أن الطلبة الذين لم ترسل لهم رسائل نصية عليهم مراجعة الكلية المعنية.



ونصح الطلبة بضرورة استكمال جداولهم خلال الفترة المحددة والتي تنتهي يوم الأربعاء، شاكرا جهود موظفي عمادة القبول والتسجيل على عملهم الدؤوب حرصا منهم على استكمال جداول الطلبة، موجها شكره إلى عمداء الكليات ومكاتب التوجيه والإرشاد على تعاونهم في التنسيق مع العمادة بهذا الشأن.



هذا وتتمنى جامعة الكويت لطلبتها فصلا أكاديميا جديدا مليئا بالعطاء وتحقيق الطموحات والرقي والتميز، مشجعة الطلبة على التنوع في الأنشطة والتحصيل العلمي التي تساعد في تنمية المهارات التي تسهم في الاندماج الفعال في المجتمع واحترام اختلاف الآراء وهو مطلب أكاديمي حيوي لأي مؤسسة تعليمية.