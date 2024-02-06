

تحت رعاية وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية بجامعة الكويت علي الأستاذ، نظمت جامعة الكويت ممثلة في إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لفئة الإشرافيين «تطوير القيادات الوسطى» ضمن خطة البرامج التدريبية الداخلية للسنة المالية 2023/2024 لجامعة الكويت، وذلك صباح اليوم الاثنين بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، بحضور مدير إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية بجامعة الكويت أبرار الفيلكاوي، ومدير عام معهد تنمية الطاقة للتدريب الأهلي جاسر النجدي، بالإضافة إلى مشاركة 120 متدربا من فئة الإشرافيين في جامعة الكويت من مختلف المراكز والكليات.



وفي البداية، أكدت مديرة إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية أبرار الفيلكاوي أن هذا الحفل جاء تتويجا لحرص المشاركين من القيادات الوسطى بجامعة الكويت على اكتساب المهارات اللازمة لامتلاك عقلية قيادية متطورة تعينهم على تحقيق مسيرة إشرافية متميزة، لافتة إلى أن البرنامج تضمن 6 محاور تدريبية مطورة على مدار 3 أشهر، لرفع كفاءة العاملين وخلق صف ثان من الفئات الإشرافية حاضر فيها نخبة من المدربين، وذلك بالتنسيق مع مراكز العمل فيما يخص فترات الحضور لمراعاة تنظيم سير العمل.



وأضافت الفيلكاوي أنه طالما حرصت إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية على وضع خطط تدريبية متميزة من شأنها تغطية احتياجات مراكز العمل وتطوير الجهاز الإداري بالجامعة، موضحة أن فريق التدريب لدى الإدارة قد صمم هذا البرنامج ليكون الأول من نوعه على مستوى القطاع الحكومي، بحيث يضم 120 متدربا من الفئة الإشرافية من كل مراكز العمل بالجامعة، معربة عن أملها أن تحقق نتائج هذا البرنامج أهدافه المرجوة في تأهيل متكامل لصف إشرافي إداري متميز قادر على القيام بمهامه وخدمة مركز عمله.



وفي السياق ذاته، قدم مدير عام معهد تنمية الطاقة للتدريب الأهلي جاسر النجدي عرضا مرئيا يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات التي تمكنهم من إنجاز مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية، مشيرا إلى ان البرنامج جاء لرسم المسار التدريبي للمشاركين في ضوء الواقع العملي مع تقييم أدائهم، وذلك لفتح آفاق تعمل على زيادة الخبرات التراكمية لدى المشاركين لخلق نماذج ناجحة لشخصيات لها دور إيجابي في مجال عملها، مشيرا إلى أن البرنامج تمحور حول صقل وتنمية مهارات القيادة لدى المشاركين ومدى الالتزام التام والمشاركة الفعالة في تبادل الخبرات والعمل بروح إيجابية، مع خلق بيئة عمل مثمرة تساهم في رفع مستوى الأداء لكل المشاركين.



وفي نهاية الحفل الختامي، كرم الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية بجامعة الكويت علي الأستاذ جميع المشاركين في البرنامج التدريبي وعددهم 120 متدربا من فئة الإشرافيين في جامعة الكويت من مختلف المراكز والكليات.