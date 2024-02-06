أكملت كلية القانون الكويتية العالمية KILAW بنجاح تحقيق معايير الجودة الدولية International Quality review (IQR) وحصلت على تجديد لاعتمادها الأكاديمي العالمي من قبل مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA البريطانية لمدة خمس سنوات من يناير 2024 حتى يناير 2029.



وتعتبر مراجعة الجودة والاعتماد الدولي IQR عملية صارمة تعمل على تقييم مؤسسات التعليم العالي العالمية وفقا لمعايير ضمان الجودة الدولية المنصوص عليها في الجزء الأول من المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية ESG.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع: تفتخر كلية القانون الكويتية العالمية كونها أول مؤسسة جامعية في الشرق الأوسط والأولى عربيا، تحصل على شهادة اعتماد الجودة العالمية المؤسسية وشهادة اعتماد برامجها العلمية من قبل مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA البريطانية لمدة خمس سنوات بعد الانتهاء من مراجعة الجودة الدولية IQR، كما تعد معايير ضمان الجودة وعملياتها، العمود الفقري لعمل الكلية والتي نحرص على استيفاء كل متطلباتها.



بدوره، قال رئيس الاعتماد والاستشارات في وكالة ضمان الجودة QAA كريس بلاند: تود مؤسسة ضمان الجودة أن تهنئ كلية القانون الكويتية العالمية على استكمال مراجعتها الدولية للجودة وتجديد اعتمادها العالمي في هذا المجال، لقد استمتعنا كثيرا بالعمل مع زملائنا في الكويت، ونتطلع إلى التعاون معهم في المستقبل. وسيكون اعتماد IQR لكلية القانون الكويتية العالمية صالحا لمدة خمس سنوات، وبإمكانها وضع علامات اعتماد مؤسسة ضمان الجودة QAA، مما يوضح أن عمليات ضمان الجودة لديها قابلة للمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية، بمستوى يضاهي الجامعات العالمية ومن خلال الحصول على الاعتماد العالمي من QAA، ويمكن للمؤسسات الدولية تسليط الضوء بوضوح على معايير الجودة الخاصة بها على المستوى الدولي، وبدء الحوارات للتعاون العلمي مع المؤسسات خارج بلادها بسهولة أكبر.



وبهذه المناسبة، تلقت الكلية ورئيسها أ.د.محمد المقاطع وإدارتها، التهاني على هذا الإنجاز المتميز والمتجدد، من أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الكلية ولجنة العمداء والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، لما لهذا التجديد الأكاديمي من دلالات التزام كل العاملين في الكلية بالعمل وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها في الجامعات المرموقة، وهو بلا شك يلقي بظلاله على الإدراك العام بشأن المستوى الأكاديمي المتميز لخريجي الكلية KILAW، في شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير ويجعلها في مقدمة كليات القانون.