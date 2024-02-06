أعلنت إيران أمس أنها بدأت بناء مفاعل نووي جديد للأبحاث في أصفهان بعد أيام من إعلانها بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية قوله «بدأت عملية صب الخرسانة لوضع اسس المفاعل في موقع اصفهان».



ويضم مركز أصفهان للأبحاث النووية في وسط إيران ثلاثة مفاعلات أساسا. وقالت الوكالة إن مفاعل الأبحاث الجديد الذي تبلغ طاقته 10 ميغاوات يتم بناؤه لانشاء مصدر قوي للنيوترون.



وأضافت أنه ستكون له مجموعة من التطبيقات بما في ذلك اختبارات الوقود والمواد النووية وانتاج النظائر المشعة الصناعية والمواد الصيدلانية المشعة.



وتخضع طهران لعقوبات أميركية صارمة منذ العام 2018، عندما انسحب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على انشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.



وتنفي ايران على الدوام بأن يكون لديها طموحات لتطوير القدرة على انتاج اسلحة نووية وتؤكد أن أنشطتها لأغراض سلمية.



في يناير، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن أسفه لفرض ايران «قيود» على تعاونها مع الوكالة ووصف الوضع النووي الإيراني بأنه «محبط».