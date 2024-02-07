أسامة دياب



قال سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار إن بلاده «تعد وجهة سياحية محببة» لدى المواطنين الكويتيين، مبينا أن نحو 100 ألف مواطن كويتي زاروها خلال عام 2023.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير أغيلار للصحافيين خلال حفل أقامه في مقر إقامته بمناسبة زيارة الأميرة بياتريس دي أورليانز وعمدة مدينة ماربيا أنجيليس مونيوز الكويت بحضور عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية.



وأكد أغيلار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية.



وذكر أن الرحلات الجوية المباشرة إلى مدن مدريد وبرشلونة وملقا الإسبانية قد أسهمت في رفع نسبة إقبال المواطنين الكويتيين على زيارة تلك الوجهات.



من جانبها، قالت عمدة مدينة «ماربيا» في تصريح مماثل إن تحالف بلادها مع دولة الكويت يسهم في فتح الآفاق أمام مزيد من التعاون في مجالات عدة، معربة عن التطلع لـ«زيادة فرص الاستثمار للمواطنين الكويتيين في القطاعات العقارية والاقتصادية».



وذكرت مونيوز أن ارتباط مدينة ماربيا بالكويت «يعود إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عندما اكتشف المستثمرون الكويتيون في المجالات العقارية والاقتصادية أن ماربيا هي المدينة المفضلة لديهم».