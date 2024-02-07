أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS أنها بدأت أمس باستقبال طلبات الباحثين من الكويت وبقية الدول العربية للتقدم لجائزة «الكويت» لعام 2024 التي تمنحها المؤسسة سنويا، وذلك في أربعة مجالات وتبلغ قيمة كل منها 40 ألف دينار كويتي. وقالت المؤسسة في بيان لها انها أطلقت الجائزة عام 1979 تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تكريم العلماء الكويتيين والعرب الذين حققوا إنجازات متميزة ومساهمات أصيلة في مسيرتهم البحثية. وأضافت أن الجائزة تعد من أهم الجوائز العربية والإقليمية تهدف إلى المساهمة في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع الباحثين وتعزيز العطاء والإنتاج العلمي ودفع عملية التنمية في الوطن العربي فيما ينتهي التقديم لها في 31 مايو المقبل. وأوضحت أن المجال الأول للجائزة هو «العلوم الأساسية» والذي يركز على العلوم البيولوجية وتشمل علم الأحياء الخلوي والجزئي وعلم الوراثة وعلم المناعة والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وبيولوجيا الحيوان وبيولوجيا النبات وعلم البيئة الحيوي فيما يركز المجال الثاني وهو «العلوم التطبيقية» على العلوم الهندسية وتشمل الهندسة الميكانيكية والكيميائية والكهربائية والمدنية والكمبيوتر والصناعية والنووية والبترول والهندسة المستدامة والهندسة الطبية الحيوية وهندسة برمجيات الحاسوب وهندسة الإلكترونيات والاستشعار عن بعد، والمجال الثالث وهو «العلوم الاقتصادية والاجتماعية» فيعنى بالعلوم الإدارية وتشمل مجالات إدارة الأعمال وفروعها مثل الإدارة والتنظيم والتمويل والتسويق والاقتصاد ونظم المعلومات وإدارة العمليات والمحاسبة المالية والإدارية وريادة الأعمال.



وذكرت أن المجال الرابع والاخير «العلوم الإنسانية والفنون والآداب» يشمل تاريخ الحضارات والفكر الإنساني ودراسات في الجوانب الثقافية والفكرية لتاريخ الإنسان والتراث المادي واللامادي للحضارات الإنسانية. ويشترط في من يتقدم للجائزة أن يكون عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي إضافة إلى كونه عالما باحثا في مجاله.