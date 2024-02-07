علي إبراهيم



كشفت أحدث أرقام رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية من مدنيين وعسكريين ارتفع بنحو 13.74 ألف شخص خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، ازدادت أعدادهم من 676.27 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022 إلى 690 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023. وبلغ متوسط راتب المتقاعد في الكويت بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1316 دينارا، بينما بلغ متوسطه للمتقاعد من القطاع الحكومي 1203 دنانير، ومن القطاع النفطي 1843 دينارا، ومن القطاع الأهلي 1377 دينارا، وللمدنيين العاملين لحسابهم الخاص 752 دينارا، وللمتقاعدين من الدفاع 1681 دينارا، ومن الداخلية 1606 دينارا ومن الحرس الوطني 1592 دينارا.



وزادت أعداد المؤمن عليهم بواقع 5922 شخصا في أول أشهر من 2023 ارتفاعا من 517.75 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022 إلى 423.68 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023.



وارتفعت أعداد المؤمن عليهم بالقطاع الحكومي بـ 5844 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 333.25 ألف مؤمن عليه مقارنة بـ 327.41 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022.



وصعدت أعداد المؤمن عليهم بالقطاع النفطي بـ 317 شخصا في 9 أشهر، ليبلغ عدد المؤمن عليهم 22.095 ألف شخص بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 21.77 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022. وتراجعت أعداد المؤمن عليهم بالقطاع الأهلي بنحو 291 شخصا بعدما انخفضت أعدادهم من 51.73 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022 إلى 51.44 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023.



وزادت أعداد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لحسابهم الخاص بواقع 52 شخصا ليبلغ عددهم 16.88 ألف شخص بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 16.83 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفعت أعداد المتقاعدين الجدد في أول 9 أشهر من 2023 بواقع 5768 شخصا إذ بلغت اعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة 169.22 ألف شخص بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 163.45 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بـ 4452 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر 2023 نحو 129.4 ألف شخص مقارنة بـ 124.9 ألف شخص في ديسمبر 2022.



وبلغ عدد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل في سبتمبر 2023 نحو 110.76 ألف شخص من القطاع الحكومي، و7955 شخص من القطاع النفطي، و10.68 ألف شخص من القطاع الأهلي. وارتفعت أعداد المتقاعدين من وزارة الدفاع بنحو 513 شخصا إلى 13.97 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 13.45 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، وزادت أعداد المتقاعدين من وزارة الداخلية بنحو 182 شخصا إلى 13.98 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ13.71 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، وارتفعت أعداد المتقاعدين من الحرس الوطني من 6006 في ديسمبر 2022 إلى 6349 في سبتمبر 2023. وصعد عدد المستحقين ويصرفون 2053 شخصا ليصل إلى 97.11 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 95.06 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022. وزاد عدد الأرامل من 28.63 ألف أرملة بنصيب 793 دينارا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 29.15 ألف أرملة بمتوسط نصيب 811 دينارا في نهاية سبتمبر 2023. وارتفع عدد الأولاد من 58.75 ألفا بمتوسط نصيب 324 دينارا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 60.14 ألفا بمتوسط نصيب 331 دينارا بنهاية سبتمبر 2023.