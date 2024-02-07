

استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي وفدا من المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك في المدرج الإداري بالمبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، لبحث سبل التعاون وتعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات الرقمية في المجتمع وتطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبرامج المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي.



وأشاد د.الحربي بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص جامعة الكويت على توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بين جميع دول العالم والتعرف على آخر المستجدات الأكاديمية وأهم التطورات البحثية والعلمية.



بدوره، أوضح القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.فهد الفضلي أن استضافة جامعة الكويت لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع الوفد الكوري للعلوم والتكنولوجيا تأتي في إطار بحث سبل التعاون بين جامعة الكويت والمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا في شتى المجالات البحثية والزيارات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة.



من جانبه، ذكر القائم بأعمال مدير إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.علي بومجداد أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقعت مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات الرقمية في المجتمع، مضيفا أن زيارة جامعة الكويت اليوم لتفعيل بنود الاتفاقية وتشجيع المؤسسات المحلية الأكاديمية للتعاون مع المعهد.



وفي السياق ذاته، قال القائم بأعمال مساعد نائب مدير جامعة الكويت لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية د.عبدالرحمن الصليلي إنه سيكون هناك العديد من مجالات التعاون مع المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا.



من جانبه، قدم الوفد الكوري عرضا مرئيا عن مجال البحث والتطوير في المشاريع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى مشاريع لتطوير ونشر المحتوى التعليمي عبر الإنترنت، وكذلك المشاريع النموذجية التي تسهم في نقل التكنولوجيا.