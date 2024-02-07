

ضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، أعلن بنك الخليج عن تنظيم فعاليات GB Market لدعم المبادرات والمشروعات الصغيرة الكويتية، وذلك يوم السبت المقبل (10 فبراير الجاري) من الساعة 10 صباحا حتى الـ 6 مساء، في مجمع ضي بمنطقة البدع.



ويشارك في فعاليات GB Market نحو 11 من المشروعات والمبادرات المملوكة كليا من شباب كويتيين تعمل في قطاعات العطور والمجوهرات والمطاعم والمقاهي، والذين تم اختيارهم من خلال تصويت لمتابعي حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي حول محلاتهم ومنتجاتهم المفضلة.



وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: «نحرص في بنك الخليج على استكمال دورنا المميز في دعم الشباب والمنتجين من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».



وأشار إلى أن بنك الخليج يحرص على التواجد الفاعل في كل الفعاليات والمناسبات التي تدعم الطاقات الشبابية، لافتا إلى أن تعزيز الاستدامة في المجتمع ودعم المبادرات الشبابية يعد من المحاور الرئيسية في إستراتيجية البنك لعام 2025.



ولفت إلى أن «GB Market» يعد فرصة مثالية للجمع بين المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لهم تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في تطوير تلك المشروعات ويرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.



وبين أن المعرض يعد فرصة أيضا للجمهور للاستمتاع بالمنتجات التي تقدمها المحلات المفضلة لديهم وقضاء يوم عائلي بامتياز مصحوبا بفعاليات ترفيهية متميزة تشمل العديد من الأنشطة والجوائز.