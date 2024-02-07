

واصلت راميات الكويت تألقهن في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات بعد تحقيق الرامية مريم ارزوقي الميدالية البرونزية في رماية البندقية للفردي، كما أحرز الثلاثي رتاج الزيادي وشيماء الإبراهيم ومريم ارزوقي الميدالية البرونزية في رماية البندقية للفرق، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الشارقة حتى 12 الجاري.



وفي منافسات الكرة الطائرة، حقق فريق نادي سلوى الصباح الفوز الثاني على التوالي بنتيجة 3-0 على فريق نادي الشارقة الإماراتي. وتمكن نادي الفتاة الرياضي لكرة السلة من تحقيق الفوز الأول له في الدورة على فريق نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 74-67 في مباراة حماسية ومثيرة لتعوض لاعبات الفتاة الخسارة من نادي الثورة السوري في المباراة الأولى. كما حقق نادي الفتاة الانتصار الأول له أيضا في افتتاح منافسات كرة الطاولة على حساب غاز الجنوب العراقي، بعد انسحاب الأخير، ليحصد فريق الفتاة أول 3 نقاط له في البطولة. وكانت بعثة سيدات الكويت استهلت مشوارها في الدورة بتحقيق الميدالية الذهبية في رماية 10م مسدس للفرق والمكون من غزلان حسن وإسراء بهمن وعذاري البلوشي، كما حققت البطلة غزلان حسن فضية رماية 10م مسدس في مسابقة الفردي. ويترأس وفد الكويت المشارك في الدورة عضو اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة المرأة فاطمة حيات، ويمثل الكويت 3 أندية وطنية هي سلوى والفتاة والرماية.



وتقام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة، بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية.