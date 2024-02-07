تلفت عينات مخصصة للأبحاث العلمية في جامعة طب سويدية مرموقة جمعها العلماء طوال عقود، بفعل عطل أصاب الثلاجة التي كانت مخزنة فيها خلال إجازة عيد الميلاد، على ما أعلنت الجامعة.



وكانت العينات محفوظة عند حرارة 190 درجة مئوية تحت الصفر داخل خزانات مبردة بالنيتروجين السائل في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية مهمة في ستوكهولم، ومقر «جمعية نوبل» (Nobel Assembly) المسؤولة عن اختيار الفائز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب. إلا أن إمداد 16 خزانا مبردا بالنيتروجين السائل توقف يومي 22 و23 ديسمبر الفائت.



ويمكن أن يستمر تشغيل الخزانات 4 أيام من دون تزويدها النيتروجين السائل، لكنها في الواقع بقيت من دون هذا المادة 5 أيام، ما أدى إلى تلف عينات تابعة لمؤسسات عدة.



وقال عميد الحرم الجنوبي للجامعة ماتي سالبيرغ لوكالة فرانس برس: «حدث هذا في أسوأ وقت يمكن تصوره في السويد، قبل يوم واحد فقط من ليلة عيد الميلاد». وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن القيمة التقديرية للعينات التالفة بلغت نحو 500 مليون كرونة (47 مليون دولار). وأوضح أن «الأكثر تضررا هم الباحثون في مجال سرطان الدم، لأنهم جمعوا عينات من المرضى طوال فترة تصل إلى 30 عاما».



وكانت كل العينات مخصصة لأغراض محض بحثية، ومن غير المفترض تاليا أن يؤثر فقدانها على رعاية المرضى الحاليين، ولكن كان من المقرر استخدامها في الأبحاث المستقبلية.