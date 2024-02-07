اختارت لجنة جائزة الطبيب العربي اليوم الثلاثاء الكويت مقررا للجنة بموافقة 13 دولة عضو في اللجنة المختصة بتكريم الرواد العرب في المجال الصحي. جاء ذلك في اجتماع للجنة جائزة الطبيب العربي عقد قي مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول الـ 13 الأعضاء في اللجنة ومن بينها الكويت. وقالت مديرة العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة د.رحاب الوطيان، في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة، إن اختيار الكويت مقررا للجنة يأتي تقديرا لدورها البناء في دعم الطبيب العربي وحضورها المتميز في الفعاليات المتعلقة بالعمل الصحي على المستوى العربي. وأضافت د.الوطيان أن لجنة جائزة الطبيب العربي اعتمدت في اجتماعها الذي عقد على مدار يومين سلسلة من القرارات والتعديلات من أهمها تعديلات على لائحة الجائزة من شأنها توسيع نطاق الجائزة وتعميمها لتشمل مجالات طبية أوسع.



وأوضحت أن التعديلات شملت تحديد آليات الترشح للجائزة ومعايير وشروط التقدم لها بالاضافة إلى تعريف بالمواضيع التي ستمنح الجائزة في ضوئها للفائزين. وأكدت أن ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجائزة دعوا إلى تنويع مجالات منح الجائزة لتشمل التميز والريادة والاثر المهني الطبي والحوكمة الرشيدة وكذلك إدارة وجودة النظم الصحية. وكانت اللجنة اختتمت أعمال اجتماعها بإصدار عدد من التوصيات والتعديلات على الجائزة واحالتها إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب الذي سيدرجها على جدول الاجتماع المقبل لوزراء الصحة العرب المقرر في مايو المقبل.