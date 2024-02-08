

بيروت ـ عامر زين الدين



وجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى رسالة، بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، دعا خلالها «لاستنهاض الهمم والارتقاء بالأرواح والأفكار والقلوب إلى معرفة الله الحق وإلى رضاه ورحمته بشفاعة رسوله الأكرم وبالسير على خطاه والتحليق في حقائق رسالته».



وأضاف: «نحتفي بذكرى الإسراء والمعراج، كما في كل عام، باعتبارها مناسبة دينية منفتحة على المجال الأرحب والمدى الأرفع، ومساحة روحية للتلاقي والتآخي وتعزيز المشتركات الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، بما يعزز روح الايمان في النفوس ويحفظ الكرامة البشرية في رحاب الأفق الروحي الحاضن للجميع والذي لا تحده أمور الدنيا ومغرياتها ولا تحدده أهواؤها وشتى علائقها».



وسأل «الله تعالى أن يلهم أهل الحل والربط في الوطن وفي المنطقة والعالم التبصر السليم بأحوال البلاد والعباد لعلهم يرفعون الظلم عن المسجد الأقصى وما حوله وعن غزة وأهلها وعن سائر فلسطين، ويحاسبون الظالم على أعماله الإجرامية، ولعلهم يخففون من وطأة النزاعات في غير مكان من العالم، فكوارث الطبيعة كافية وأزمات الدول الفقيرة متراكمة».