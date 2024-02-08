قال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية حمد البسيس إن العمل الخيري الكويتي دائما في تطور ورقي مستمرين وريادة متواصلة، حيث ذاع صيته حتى بلغ شتى بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، مشيرا إلى أن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعيات والمبرات داخل البلاد وخارجها تمثل انعكاسا لوجه الكويت المشرق في العمل الخيري والإنساني، والتي لا تدخر جهدا في مد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب المعوزة أو المتضررة جراء الأزمات أو الكوارث الطبيعية. جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والتي تم خلالها اعتماد التقرير الإداري والتقرير المالي والموازنة التقديرية لعام 2024 واختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة سعد العتيبي وعبدالإله معرفي نائبا للرئيس، ود.عبدالمحسن المطيري أمينا للسر ويوسف الكندري أمينا للصندوق، وعضوية آخرين من بينهم حمد البسيس.