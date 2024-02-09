التقى مدير جامعة الكويت بالإنابة د. مشاري لافي الحربي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد محمد عادل الرشود ونائب رئيس الهيئة الإدارية خالد محمد الفدغم وبحضور نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بالإنابة د. فهد محمد الفضلي.



بداية، أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة عن شكره على دور الاتحاد الفعال بخدمة إخوانهم وأخواتهم الطلبة والتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل لتسهيل سير عملية التسجيل، مؤكدا على دور عمادة القبول والتسجيل في تسهيل عملية تسجيل الطلبة حسب الإمكانيات المتاحة رغم زيادة نسبة قبول الطلبة لهذا العام واستمرار سريان القرار الخاص بوقف التعيين والانتداب في جامعة الكويت.



كما طمأن الحربي الطلبة ممثلا بالاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت أن الإدارة الجامعية تعمل على قدم وساق على استكمال جداول جميع الطلبة في ظل الإمكانيات المتوافرة.



بدوره، شكر الاتحاد الإدارة الجامعية وعلى رأسها الأستاذ الدكتور مشاري لافي الحربي مدير جامعة الكويت بالإنابة على حرصهم الواضح على مصلحة الطلبة ومحاولة إزالة أي عقبات أو مشكلات تواجه سير العملية التعليمية داخل الجامعة.