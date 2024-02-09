عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش خلفا لفاليري زالوجني، علما أن سيرسكي كان يتولى قيادة القوات البرية.



ووصف الرئيس زيلينسكي القائد الجديد، بأنه «الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا»، لافتا إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الغزو الروسي قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 الذي أدى إلى تحرير منطقة خاركيف.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 12 صاروخا أطلقتها أوكرانيا باتجاه منطقة بيلغورود الحدودية التي غالبا ما تستهدفها كييف ردا على ضربات تشنها موسكو.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير ما مجموعه 12 صاروخا من طرازي «أوراغان» و«آلدر».



بدوره، أشار حاكم المنطقة فياتشسلاف غلادكوف إلى أن الصواريخ تم اعتراضها «مع اقترابها من المدينة».