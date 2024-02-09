أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أهمية المشاركة في المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية الاجتماعية المتعددة الأبعاد لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك. وأضاف الوزير السعود في تصريح لـ«كونا» ان المنتدى يعد أحد أبرز السبل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وإرساء السلام والأمان وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية. وأكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تعد من أبرز وزارات ومؤسسات الدولة التي تقوم بدور كبير في الحماية الاجتماعية من خلال قطاعي التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.



وقال انه وقع مع بقية وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية على تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها.



كما التقى وزير الشؤون الاجتماعية وشـــؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود على هامش المنتدى العربي بالأمين العالم لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط.