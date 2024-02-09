

محمد الجلاهمة



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط 3 أشخاص على خلفية تهمة مقاومة رجال الأمن وإتلاف مال الدولة إلى جانب الاستهتار والرعونة، ووجهت إلى اثنين منهم تهمة تمكين متهم ثالث من الهرب من الدورية. وقد أحيلت مركبات الموقوفين الثلاثة إلى مخفر شرطة الوفرة وسجلت قضية حملت رقم 21/2024.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية أبلغت عن قيام أشخاص بالاستهتار والرعونة وقطع الطريق أمام المركبات وتعريض حياة الآخرين للخطر في جواخير الوفرة، وعلى الفور تم الإيعاز إلى دورية أمن للتعامل مع البلاغ، ولدى انتقال رجال الدورية شاهدوا تجمهرا لمركبات، وخلال فض التجمهر قام حاضرون بقذف الحجارة على الدورية وإتلافها وسب رجل الأمن قائد الدورية.



وأضاف المصدر: عقب توقيف أحد المستهترين ووضعه في الدورية قام شخصان بمحاولة تمكينه من الهرب، إلا أن محاولتهما فشلت وهربا من موقع البلاغ.



وأردف المصدر بالقول: تم إخطار المباحث وتحديد المركبات التي كان يستقلها الشخصان، حيث استطاع رجال المباحث ضبطهما.