أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بعد تسجيل عدد سكان مصر بلغ 106 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية -الفرق بين أعداد المواليد والوفيات- قدرها مليون نسمة خلال 250 يوما «8 أشهر و10 أيام».

وقالت بيانات الجهاز، إنه يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوما، بينما كانت 245 يوما خلال المليون السابق و221 يوما خلال فترة تحقق المليون الأسبق، نظرا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولودا، مقابل 5683 مولودا خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة و6089 مولودا للوصول إلى 104 ملايين نسمة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل سجل 106 ملايين نسمة يوم الخميس 8 فبراير 2024، وكان عدد السكان قد بلغ 105 ملايين نسمة يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية في حالة ثباتها على 2.76 طفل لكل سيدة إلى وصول عدد سكان مصر إلى 117 مليون نسمة عام 2030 و157 مليون نسمة عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 116 مليون نسمة عام 2030 و144 مليون نسمة عام 2050، إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق مليون نسمة عام 2030 و13 مليون نسمة عام 2050، حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.