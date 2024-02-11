

بيروت - ناجي شربل



فاز الأنصار على الراسينغ بيروت 4 - 1 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من دورة سداسية الأوائل «مجموعة الصدارة»، للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم.



وسجل للأنصار نادر مطر وعلي طنيش «سيسي» وروبرت ملكي وحسن قعفراني في الدقائق 56 و61 و69 و79. وللراسينغ حسن بيطار في الدقيقة 70.



وهذا الفوز الأول للأنصار بعد تعادله في المرحلة الماضية مع العهد 1 - 1، بهدف في الدقيقة 98. والتعثر الثاني للراسينغ بعد خسارته أمام الصفاء 0 - 1. وكان الفريقان تعادلا ذهابا 2 - 2.



وكانت المرحلة افتتحت باكرا بمباراة فاز فيها العهد حامل اللقب على البرج 3 - 0، بسبب سفر العهد إلى سلطنة عمان للقاء الكهرباء العراقي في نصف نهائي منطقة غرب آسيا من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.



وسجل أهداف العهد، السوري محمد المرمور وحسين دقيق وكريم درويش من ضربة جزاء في الدقائق 46 و74 و90.



وكان العهد تعادل مع الانصار 1 - 1، والبرج مع النجمة سلبا في المرحلة الاولى.